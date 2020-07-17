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Науковці пояснили, чому жінки живуть довше за чоловіків

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Цей чинник дозволяє жінкам жити довше, ніж чоловікам - фото 1
Цей чинник дозволяє жінкам жити довше, ніж чоловікам

У порівнянні з чоловіками, жінки живуть довше, мають міцнішу імунну систему, та навіть рідше хворіють і вмирають від коронавірусу. У представниць прекрасної статі вищий больовий поріг. І у всьому цьому винна одна проста річ, яка і є основною відмінністю між чоловіками і жінками.

Відомий американський вчений Шерон Молем (Sharon Moalem) випустив книгу під назвою "Краща половина людства", в якій йдеться про ті переваги, що дають жіночій статі Х-хромосоми.

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Завдяки цим хромосомам жінки генетично перевершують чоловіків, хоча і поступаються їм у силі. Не завжди! Нагадаємо, що у жінок дві Х-хромосоми, а у чоловіка одна Х-хромосома і одна Y-хромосома. Цікаво, що, попри жіноче ім'я Шерон, цей вчений – чоловік, який неодноразово стикався у дитинстві з глузуванням з цього приводу. Його книгу британські журналісти називають оригінальною, революційною і дивовижною.

Автор нагадує, що кожна людина має дві статеві хромосоми, які успадковує від матері і батька. Дві Х-хромосоми містять близько 1 000 генів, а в Y-хромосомі їх лише 70, і більшість залучені у виробництво сперматозоїдів. До останнього часу в науці панувала думка про те, що одна з Х-хромосом слабка, їй необхідно мов би "переспати" з сильною Х-хромосомою, щоб повноцінно працювати. Але це не правда. Друга жіноча Х-хромосома виступає у ролі свого роду резервної системи, і якщо щось з жіночим організмом відбувається не так, друга хромосома приходить на допомогу першій. У чоловіків такого "запасного гравця" немає.

X-хромосома у жінок дозволяє їм бути здоровішими та жити довше - фото 416290
X-хромосома у жінок дозволяє їм бути здоровішими та жити довше

Саме цим пояснюється, чому представниці прекрасної половини людства все ще живуть, у середньому, на 3-5 років довше за чоловіків. 95% людей, які досягли віку 110 років – жінки. Також серед недоношених смертність хлопчиків значно вища, ніж дівчаток. Нарешті, дві третини всіх померлих від COVID-19 пацієнтів у світі – чоловіки. Додаткова Х-хромосома також дозволяє жінкам мати вищий больовий поріг, що особливо корисно, коли настає час пологів. І, мабуть, цим і пояснюється, чому при температурі 37,2 чоловіки буквально "вмирають", а жінки почуваються так, ніби нічого й не відбувається.

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Джерело: Daily Mail
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