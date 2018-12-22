Науковці дізналися, в яких вікових рамках люди відчувають себе самотніми

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго визначили, в якому віці люди відчувають себе найбільш самотньо.

Фахівці дізналися, що більшість людей відчувають найбільшу самотність у віці 25-30 років, після 50 і після 80.

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Перший період огорожі від оточуючих, самотності і депресії пов'язаний з невдоволенням собою. Саме у 25-30 більшість людей доходять до моменту переоцінки цінностей і вважають, що їхнє життя гірше, ніж у інших. Багатьом здається, що вони помилилися у виборі життєвого шляху тоді, як у знайомих і близьких все значно краще.

У віці 25-30 років самотність пов'язана з переоцінкою цінностей

Повторно проблеми з самотністю можуть повернутися у 50-55-річному віці. Тоді у людини з'являються проблеми зі здоров'ям і думки про смерть. Після 80 люди відчувають самотність через фізичну слабкість, втрати близьких людей і усвідомлення, що велика частина життя прожита.

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