Науковці пояснили, чому потрібно регулярно прибирати в оселі

Ось чому потрібно робити регулярне вологе прибирання

Фахівці Університету Дж. Вашингтона у США зробили заяву про те, що домашній пил може негативно впливати на репродуктивне здоров'я жінок. Вчені стверджують, що через побутовий пил існує підвищений ризик розвитку безпліддя.

"Невинний, здавалося б, домашній пил насичений фталатами, які можуть провокувати порушення в ендокринній системі і завдавати непоправної шкоди репродуктивній функції, зокрема, доводячи до розвитку безпліддя", – висловилися дослідники після проведеного метааналізу даних про вплив пилу.

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Учені встановили, що в домашньому пилу може міститися до 40 потенційно небезпечних речовин. Вони пояснюють, що домашній пил складається з найдрібніших твердих частинок, що утворюються в результаті пошкодження поверхні різних побутових виробів. Це можуть бути будматеріали, меблі, засоби особистої гігієни, предмети побуту, – практично все, що містить хімікати.

Пил в оселі може негативно вплинути на здоров'я жінок / Storinka

Фталати, що скупчуються в домашнього пилу, можуть порушувати роботу людського організму на гормональному рівні. Ці зміни можуть призводити до непередбачуваних наслідків, у тому числі до безпліддя. Фахівці рекомендують частіше проводити в будинку вологе прибирання й обов'язково мити руки з милом.

Вони відзначили, що особливо небезпечним у цьому плані домашній пил може бути для вагітних і немовлят, які постійно тягнуть до рота якісь предмети або брудні пальці.

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