Кавоварки та рушники: предмети в домі, які швидко накопичують бактерії

Будьте обережними з побутовими приладами, і не лише

Лікарі-гігієністи відзначають, що деякі предмети в оселі, з якими люди контактують практично щодня, можуть бути джерелом небезпечних бактерій. Учені з Університету Аризони (США) вивчили здатність домашніх предметів накопичувати бактерії та назвали "чемпіонів" цього списку.

Отже, дізнайтесь, які предмети в вашому домі можуть загрожувати вам.

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Багаторазові сумки. Використання таких сумок – похвальна риса, адже таким чином ви зменшуєте кількість поліетиленових одноразових пакетів, які забруднюють екологію. Але експерти заявили, що 98% людей, які користуються у своїх походах за покупками такими сумками, ніколи їх не перуть. На внутрішній поверхні цих сумок скупчується величезна кількість бактерій, здатних легко інфікувати продукти.

Еко-сумки небезпечні, якщо їх нечасто прати

Дозатори для рідкого мила. Лікарі наполегливо рекомендують регулярно мити дозатори для мила. Пам'ятайте: до такого дозатора спочатку торкаються брудними руками. Бактерії, що накопичуються на них, залишаються на поверхні предметів, а висока температура та вологість у ванній або на кухні, де зазвичай стоять такі дозатори з милом, сприяють їх активному поширенню.

Дозаторів ви торкаєтесь брудними руками

Кавоварка. Захист шлангів і трубок в кавоварці легко стає сховищем для скупчення там мікроорганізмів, які таким чином опиняються у сприятливих для свого розмноження умовах. На жаль, навіть старанне миття запчастин у кавоварках не гарантує, того, що пристрій виявиться чистим.

Кавоварки – ідеальне місце для скупчення бактерій

Банні халати і рушники. Інфекціоністи рекомендують прати рушники і халати максимум після трьох використань, причому сохнути ці речі повинні, не торкаючись інших. Згідно з наявними даними, близько 20% банних халатів і рушників у будинках людей накопичують на собі стафілококові бактерії – настільки активному поширенню мікроорганізмів сприяє той факт, що ці речі залишаються мокрими в теплій ванні.

Рушники та халати потрібно регулярно прати

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