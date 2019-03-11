Дієтологи розповіли, як часто потрібно їсти рибу

Кожен фахівець однозначно скаже вам, що риба повинна бути в раціоні людини. Втім, не кожен з нас дотримується цієї поради. Фахівці ж вирішили вкотре нагадати, наскільки часто потрібно вживати страви з риби, щоб організм отримував необхідні речовини.

Зі слів дієтологів, риба (печена або варена на пару) має бути в раціоні бодай тричі на тиждень. В ідеалі – 4-5 разів. Причому, солену або копчену рибу фахівці вважають шкідливою, тому на неї не варто налягати.

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Перевагу ж варто віддати морській рибі, адже в ній міститься найбільше корисних жирних кислот, які ще й активізують спалювання підшкірних жирових відкладень.

Крім того, вони дали кілька слушних порад, які допоможуть збалансувати раціон. Дієтологи переконані, що бодай раз на день страва має бути гарячою. До прикладу, це може бути омлет на сніданок або суп на обід. В ідеалі, щоби гарячі страви були присутні двічі на день.

Риба має бути в раціоні бодай тричі на тиждень / Creative Market

Кілька разів на тиждень, але не менше трьох, варто вживати на обід або вечерю пісні супи на овочевому, грибному або курячому бульйоні. Це прискорить роботу шлунка та допоможе травленню. Крім того, гаряча їжа швидше насичує та "розганяє" метаболізм.

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