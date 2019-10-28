Науковці з'ясували, що змушує людей частіше матюкатися

Дослідники прийшли до цікавого висновку щодо емоційного прояву почуттів. Як виявилося, нецензурна лексика свідчить про чесність!

Здавалося б, солідна міжнародна колаборація вчених з Нідерландів, Великобританії, Гонконгу і США присвятили численні години роботи лайці. Проте, вони прийшли до цікавого висновку: люди, які використовують на постійній основі нецензурні слова, – чесніші. Дослідники всебічно аналізували розглянуте питання: з етичної точки зору, з психологічної і з медичної.

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Ненормативна лексика – вкрай складне явище. Мат, з одного боку, ображає, але водночас свідчить про щирість почуттів. Нецензурна лайка показує, що людина перестає фільтрувати свою промову, а це означає, що і думки фільтрувати вона не встигає, – стверджує викладач Кембриджської бізнес-школи Девід Стіллвелл.

Але оточуючими, навпаки, любителі міцного слівця сприймаються скоріше як брехуни, грубіяни і безкультурні люди. Але це не скасовує щирість почуттів і прямолінійність.

Під час дослідження були проведені 2 соцопитування. У першому, учасникам запропонували скласти рейтинг їхніх улюблених лайливих слів і виразів, а потім пройти тест на брехню. В результаті виявилося, що найбагатший нецензурний запас слів у більш чесних добровольців.

Другий експеримент проходив на базі соціальної мережі Facebook, об'єктом дослідження стало 75 тисяч американців. Дослідники проаналізували періодичність використання матів користувачами. І прийшли до висновку: ті, хто полюбляють міцне слівце, формулюють пропозиції, частіше використовуючи займенники "я" і "мене", що має на увазі велику відвертість і відкритість.

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