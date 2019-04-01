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Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком

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Щоби привернути увагу на екологію - фото 1
Щоби привернути увагу на екологію / National Geographic

Синхроністки з Великобританії Кейт Шотмел та Ізабаль Торп виступили у басейні, наповненому пластиком, аби привернути увагу до проблеми забруднення океану.

Дівчата показали номер в оточенні пластикових пляшок, пакетів та інших відходів. Плаваючи у забрудненій воді, синхроністки візуалізували проблему, з якою морські мешканці стикаються останні кілька десятків років. Через масштабні викиди пластику в океан фауна страждає, а риби та черепахи вмирають, плутаючи поліетилен з їжею.

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Щороку до океану потрапляє близько 8 тонн пластику. Якщо не вжити заходів, то до 2030 року ця кількість збільшиться удвічі.

Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком - фото 318177

Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком - фото 318178

Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком - фото 318179

Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком - фото 318180

Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком - фото 318181

Британські синхроністки виконали номер у басейні з пластиком - фото 318182

Виступ синхроністок став частиною ярмарку молодих учених, яка проходила у Бірмінгемі. Учасники The Big Bang Fair представляли свої проекти з розв'язання екологічних проблем.

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Джерело: Metro
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