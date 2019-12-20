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Науковці показали на відео бойові танці сурикатів

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Бойовий танець сурикатів - фото 1
Бойовий танець сурикатів / okayno

Вчені з Великобританії зняли бойовий танець сурикатів і пояснили його. Десятирічне спостереження за звірами збираються застосувати для дослідження коренів агресії у людей.

Дослідники спостерігали за групами сурикатів в пустелі Калахарі в Південно-Африканській Республіці починаючи з січня 2008 по лютий 2019 року. Вчені дізналися, що всі члени одного клану сурикатів при зустрічі з іншим кланом виконують бойовий танець. Тваринки випрямляють хвости, розпушуючи при цьому на ньому хутро і стрибають.

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У 9% такі сутички закінчуються бійкою і нерідко хтось помирає. Навіть в разі, коли жертв немає, той, хто програв клан може втратити частину своєї території. Вчені сподіваються, що вивчення агресії сурикатів допоможе зрозуміти її еволюційні корені у людей.

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Джерело: dailymail
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