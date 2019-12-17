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На пляжі в Австралії знайшли рідкісну медузу фіолетового кольору: фотофакт

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На пляжі в Австралії знайшли рідкісну медузу фіолетового кольору: фотофакт - фото 1

На пляж австралійського міста Байрон-Бей, штат Новий Південний Уельс, винесло рідкісну медузу фіолетового кольору, яка мешкає в глибинах океану.

Фотографії медузи незвичайного кольору були опубліковані в Facebook в групі Byron Bay Community Board. Інтернет-користувачі захопилися жителем океану і висловили побоювання, що, швидше за все, медуза отруйна.

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Експерти припускають, що на фото зображений представник загону корономедуз. Корономедузи живуть у відкритому океані, тому їх рідко можна зустріти на узбережжі. А винесло медузу на берег або потужний вітер або сильна течія.

На пляжі в Австралії знайшли рідкісну медузу фіолетового кольору: фотофакт - фото 374534

На пляжі в Австралії знайшли рідкісну медузу фіолетового кольору: фотофакт - фото 374535

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Джерело: dailymail
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