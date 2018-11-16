Науковці назвали ще одну вагому причину приймати гарячу ванну

Учені з Університету Лафборо у Великобританії встановили, що гаряча ванна може знижувати рівень запалення та цукру в крові у фізично малоактивних людей, які не можуть або не хочуть займатися фізичними вправами. Результати їх дослідження опублікував Journal of Applied Physiology.

"Гаряча вода знижує рівень запалення і цукру в крові у людей, які ведуть малорухливий спосіб життя і не займаються фізичними вправами", – заявили наукові фахівці.

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Вчені провели експеримент, під час якого учасники – малоактивні чоловіки з надмірною вагою приймали помірно гарячу ванну з температурою води 39 градусів. Добровольці занурювалися в воду по шию, і проводили так деякий час.

У гарячої ванни безліч переваг / Sick Chirpse

У попередніх дослідженнях вже виявлявся зв'язок між температурою тіла людини та виробництвом оксиду азоту – речовини, що допомагає переносити глюкозу по організму з кров'ю. Цього разу вимірювання серцевого ритму й артеріального тиску показали, що навіть одне занурення у гарячу ванну збільшує виробництво оксиду азоту та інших речовин, покращує метаболізм глюкози. У зв'язку з цим після гарячої ванни також поліпшувалися аспекти запального профілю.

У рамках дослідження гарячу ванну учасники приймали щодня. Це в підсумку привело до зниження рівня цукру в крові натще і рівня інсуліну.

Водночас у гарячих ванн є протипоказання. Їх не можна приймати при деяких хронічних захворюваннях, наприклад, при циститі та хворобах сечостатевої системи, геморої та дерматологічних проблемах.

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