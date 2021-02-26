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Науковці назвали запоруку міцного здоров'я

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Ваш настрій безпосередньо впливає на здоров'я - фото 1
Ваш настрій безпосередньо впливає на здоров'я

Настрій може впливати на здоров'я. Таку думку висловлює доктор Ерін Мічос, глава відділення серцево-судинного здоров'я жінок у Медичній школі Джонса Хопкінса у Балтіморі.

Дослідження показують, що негативні емоції, у тому числі гнів, ворожість і песимізм, пов'язані з вищим ризиком серцевих захворювань і меншими шансами на одужання після серцевих нападів, а також з погіршенням когнітивного здоров'я.

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Спостереження, проведене у 2016 році й опубліковане в журналі Health Psychology, показало, що наявність щасливого партнера може поліпшити загальний стан здоров'я людини та сприяти здоровішій поведінці, наприклад, збільшити фізичну активність.

Сильні негативні почуття, такі як гнів і стрес, активують мигдалину, область мозку, яка обробляє емоції. Вона запускає реакцію організму "бий або біжи" з викидом кортизолу та адреналіну, гормонів, які змушують серце битися швидше, а кров'яний тиск підвищуватися.

Науковці назвали запоруку міцного здоров'я - фото 449324

Це може призводити до стресу для серця, особливо у людей, які вже мають відповідні захворювання. Тривалий стрес також збільшує запалення і знижує імунну відповідь організму.

Своєю чергою позитивні емоції скорочують кількість кортизолу. У жінок це призводить до підвищеного вироблення естрадіолу, типу естрогену, який має важливе значення для збереження здоров'я мозку.

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Джерело: Medical Xpress
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