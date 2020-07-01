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Науковці назвали вагому причину щодня пити кефір

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Кефір не лише смачний, а дуже корисний - фото 1
Кефір не лише смачний, а дуже корисний

Кефір не лише позитивно впливає на наш кишківник, а й надзвичайно корисний для мозку. Виявляється, цей кисломолочний напій допомагає побороти гіпертонію. До такого висновку дійшли науковці зі США та Бразилії.

Фахівці Обернського університету та Університетського центру Віла-Велья провели експерименти на пацюках, які страждали від підвищеного кров'яного тиску, і зробили висновок, що пиття кефіру при гіпертонії допомагає поліпшити стан судинної системи, а також домогтися зниження показників артеріального тиску.

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Як проходив експеримент?

Тварин поділили на три групи. Першу і другу становили гризуни-гіпертоніки, але кефір отримували тільки щури однієї команди. Третя група складалася з повністю здорових особин, які не отримували напій.

Через дев'ять тижнів тварини, які вживали кефір, продемонстрували зниження показників тиску, а також відновлення бар'єрної функції кишківника. Учені встановили, що у них нормалізувався баланс чотирьох різних бактерій, завдяки чому активізувалося вироблення життєво важливого для нормальної роботи нервової системи ферменту. Ці процеси поєднувалися з поліпшенням артеріального тиску.

Кефір не тільки позитивно впливає на кишківник - фото 413356
Кефір не тільки позитивно впливає на кишківник

Науковці відзначають, що кишківник і мозок є двома найважливішими системами організму, між якими існує зв'язок. Якщо він функціонує правильно, процеси в організмі гармонізуються, тиск підтримується на здоровому рівні. За словами дослідників, кефір підтримує нормальний режим такого зв'язку завдяки впливу пробіотиків, своїй здатності знижувати рівень холестерину, покращувати фізіологічні механізми контролю цукру в крові.

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Джерело: Medikforum
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