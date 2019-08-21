Науковці назвали вагому причину прослуховувати аудіокниги

Аудіокниги стають дедалі популярнішими. Вони дозволяють нам насолоджуватися сюжетом улюбленої історії, наприклад, в дорозі, коли читати не вельми зручно. Довгий час існувала думка, що аудіокниги сприймаються людським мозком по-іншому і не несуть такої ж користі, як друковані. Але це не зовсім так!

Нова праця вчених з Каліфорнійського університету в Берклі показала, що, незалежно від того, читаєте ви книгу або слухаєте її, інформація обробляється у вашому мозку аналогічно. Під час дослідження люди слухали історії з популярної серії підкастів The Moth Radio Hour, а потім читали ті ж самі історії.

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Використовуючи функціональну МРТ, дослідники візуалізували мізки людей під час прослуховування та прочитання одних і тих же текстів і порівняли їх. На основі цих даних були побудовані карти активності різних областей мозку, і в обох випадках вони виявилися ідентичними. Результати можуть бути переглянуті в інтерактивній тривимірній карті з колірним кодуванням. На ній також були позначені зв'язки активності в тій чи іншій зоні мозку зі словами, які люди прослуховували або читали в той чи інший момент.

Що стосується клінічних застосувань, такі карти можуть бути використані для порівняння обробки мови у здорових людей і у людей з інсультом, епілепсією і черепно-мозковими травмами, які погіршують мову. Розуміння таких відмінностей може допомогти дослідженням з реабілітації пацієнтів.

Така візуалізація також може інформувати про втручання при дислексії – поширеному неврологічному розладі мовної обробки, яке погіршує читання. За словами авторів праці, такі дослідження будуть включати експерименти з людьми, які говорять не англійською, а також з тими, хто має порушення мовного навчання.

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