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Науковці назвали вагому причину повністю відмовитися від алкоголю
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Для багатьох людей вживання спиртних напоїв асоціюється з підвищенням настрою, хоч і короткостроковим. Виявляється, рівень щастя підвищується значно сильніше у тих, хто дотримується абсолютної тверезості. Розповідаємо, що є причиною цього.
Отже, чому корисно ПОВНІСТЮ відмовитися від вживання алкоголю?
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Підвищується якість сну. Вживання алкогольних напоїв порушує добові ритми та негативно впливає на так званий швидкий сон, під час якого ми бачимо сни. А саме цей сон важливий для позбавлення від втоми для відновлення функцій мозку.
Сяюча шкіра. Алкоголь може призводити до зневоднення, через що клітини шкіри втрачають свою вологу. Відмовтеся від спиртних напоїв, і стан шкіри покращиться.
Дружність. Якщо для нормального спілкування з різними людьми, вам обов'язково потрібно вживати спиртні напої, то повна відмова від них принесе більше користі, ніж шкоди. Вона поліпшить ступінь товариськості з вашими знайомими і дозволить підвищити впевненість у собі.
Фізичні показники. Алкоголь негативно впливає на рівень зволоження, моторні навички та навіть процес відновлення м'язів. Відмова від алкоголю дозволяє домогтися бажаної будови тіла, а також підвищити обсяг м'язової маси.
Рівень енергії. Вживання алкоголю впливає на запаси вітаміну B в організмі. Цей вітамін важливий для збереження показників енергії, а от відмова від спиртних напоїв підвищує рівень цього вітаміну, через що ми стаємо енергійнішими.
Тому ми рекомендуємо добряче подумати перед тим, як братися до бокала вина або пива. Адже відмова від цих напоїв не лише покращить ваш зовнішній вигляд, а й позбавить низки потенційних проблем, у тому числі, і психологічних.
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