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Науковці назвали вагому причину ходити в музеї

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Відвідування музеїв продовжує тривалість життя - фото 1
Відвідування музеїв продовжує тривалість життя

Вважаєте музеї надто нудними? Науковці з Британії мають щонайменше одну вагому причину приділяти зовсім небагато часу відвідинам музеїв. Чому це потрібно робити – читайте далі!

Усього один або два культурні заходи на рік знижують ризик ранньої смертності на 14%, кажуть учені з Університетського коледжу Лондона. Результати їх багаторічного дослідження публікує British Medical Journal.

І ще: Дотримуйтесь щодня: ці правила продовжать тривалість вашого життя

Учені проаналізували досвід понад 6710 людей у віці 50 років і старше. З'ясувалося, що чим частіше людина відвідує музеї, виставки, оперу та театри, тим краще це для її здоров'я. Якщо робити це регулярно, то ризик передчасної смерті знижується на 31%.

Науковці рекомендують частіше навідуватися до музеїв - фото 375948
Науковці рекомендують частіше навідуватися до музеїв

Цікаво, що стать і фінансове становище не впливають на результат. "Культурне дозвілля виключає сидячий спосіб життя, який є причиною багатьох серцево-судинних захворювань", – пишуть вчені.

Також вони зазначають, що креативність і уява – невід'ємні складові художньої взаємодії. Вони завжди були пов'язані з підвищенням шансів на виживання нашого виду.

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Джерело: British Medical Journal
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