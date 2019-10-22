Лікарі відкрили ще одну корисну властивість червоного вина

Названі нові корисні властивості улюбленого усіма червоного вина. Читайте, чому варто пити хоча б один бокал цього напою на день.

Свої висновки експерти зробили за підсумками експерименту, участь в якому взяли понад три тисячі учасників. Випробовувані пили різні види спиртних напоїв, наприклад, червоне і біле вино, сидр і пиво.

І ще: Названо найпідступніші алкогольні поєднання: похмілля гарантовано

В результаті було встановлено, що у тих, хто пив червоне вино, була більш різноманітна мікробіота кишківника. Що стосується інших напоїв, то вони не дають такого ефекту. Тим більше, червоне вино мінімізує рівень поганого холестерину і ожиріння. Медики вважають, що такий ефект досягається за допомогою поліфенолів, які мають антиоксидантні властивості.

А ще науково доведено, що люди, які випивають за обідом келих цього напою, у багато разів скорочують можливість інфаркту міокарда, серцевої недостатності і пов'язаних з нею захворювань. Це обумовлено перш за все змістом ряду речовин: флавоноїдів, кверцетину і ресвератролу. Їх концентрація в червоному вині може бути різною в залежності від технології виробництва і сорту винограду.

Читайте також: Лікарі дали важливу пораду для майбутніх татусів