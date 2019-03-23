Науковці назвали ще одну вагому причину їсти рибу

Тепер ви просто зобов'язані регулярно їсти рибу

Учені з Університету Джеймса Кука (Австралія) виявили, що люди, які вживають багато риби, значно краще захищені від астми, ніж ті, хто дотримується типово західного способу харчування з великою кількістю фастфуду. Фахівці вважають, що вживання риби може бути ефективною профілактикою розвитку астми.

Останнім часом зростання захворюваності на астму відзначається по всьому світу – протягом 30 років схильність до астми збільшилася майже вдвічі. В Австралії також констатують зростання чисельності пацієнтів з астмою. При цьому, кажуть експерти, більшості людей наявні ліки допомагають слабо, або не допомагають зовсім.

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Автори нового дослідження пов'язують зростання статистики захворюваності на астму з нездоровим харчуванням. Конкретно – зі збільшенням у раціоні людей вмісту омега-6 поліненасичених жирних кислот (головне джерело – рослинні олії) і одночасним зменшенням омега-3 жирних кислот.

На користь цієї думки говорить вивчення раціону жителів бідних австралійських поселень. Ці поселення, в основному, – рибальські села з невисоким рівнем доходів місцевих жителів, що не дозволяє їм харчуватися готовою їжею. Головним продуктом на їхньому столі є риба.

Регулярне вживання риби запобігає появі атсми

Фахівці виявили, що люди, котрі живуть в таких районах, які регулярно вживають рибу у зв'язку з умовами свого побуту, – значно краще захищені від виникнення астми.

Ці жителі отримують з їжі мало омега-6 і багато омега-3. Ми виявили, що ризик астми у них майже на 70% нижчий, аніж у середньому по країні. Логічне пояснення напрошується само по собі, – резюмували автори роботи.

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