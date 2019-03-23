На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ці продукти захищають шкіру від старіння
-
- 23
Вживання великої кількості полуниці і яблук може захистити шкіру людини від старіння. А все тому, що в них міститься фістеїн.
До такого висновку прийшли фахівці. Яблука і полуниця через великий вміст у них флавоноїдів і фізетіну за регулярного вживання уповільнюють старіння. В інших фруктах і ягодах ці речовини містяться в меншій мірі.
І ще: 5 соків, які зміцнять ваше здоров'я
Учені провели дослідження на лабораторних мишах, під час якого протестували 10 флавоноїдів. Найбільш ефективним із них виявився фістеїн, що міститься в багатьох овочах і фруктах, зокрема в яблуках, полуниці, цибулі та огірках.
Фістеїн сприяв значному зниженню старіючих клітин у мишей, що привело до збільшення тривалості життя і поліпшення загального самопочуття.
Читайте також: Науковці спростували популярні міфи про засмагу
-
15:50Надя Дорофєєва показала, як бути сексуальною у спортивних штанях
-
15:32Porsche показала конкурента BMW X6 і Mercedes-Benz GLE Coupe
-
15:13Слово дня: ЦЕРАТА
-
14:42Люди не стають дорослими до 30 років: чому
-
14:31У Гонконгу планують побудувати штучний острів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:14Названий найкращий у світі смартфон серед доступних моделей
-
13:42Нову дівчину Ченнінга Татума розкритикували за целюліт на сідницях
-
13:15Три секрети, щоб оладки не були схожі на підошву
-
12:43MONATIK розповів про новий роман Тіни Кароль
-
12:18Так виглядала безуспішна експедиція в Антарктиду
-
11:46Ірина Шейк показала оголене фото своєї юності
-
11:12Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки
-
10:45Леся Нікітюк похвалилася стрункою фігурою у блискучому міні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:17Ціна найдорожчого у світі голуба вас шокує
-
09:43Зінченко застав Коноплянку за "страшним злочином": фотофакт
-
09:16Ці продукти захищають шкіру від старіння
-
08:54Пиріг з персиками: швидкий рецепт
-
08:305 соків, які зміцнять ваше здоров'я
-
08:13Twitter почав тестувати підтримку Live Photos
- 22 березня
-
23:10Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу
-
23:00Картинки з Днем ангела Галини: листівки і відкритки з іменинами
-
22:18Трендовий сік з селери виявився не таким уже й корисним
-
21:54Американець малює у небі за допомогою квадрокоптера: ефектні фото
-
15:13Слово дня: ЦЕРАТА
-
11:12Чи треба відключати батарею ноутбука, якщо працюєш від розетки
-
08:305 соків, які зміцнять ваше здоров'я
- 22 березня
-
23:10Португалія – Україна без голів: відео огляд і найкращі моменти матчу
-
21:18Ліга сміху 5 сезон 4 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
-
20:00Зарплата президента на Радіо МАКСИМУМ: другий переможець отримав 28 тисяч гривень
-
18:10Гороскоп на 23 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:00ТЕСТ: Який ти водій таксі?
-
15:30Слово дня: РЕМСТВУВАТИ
-
13:37Анекдоти про футбол: веселі українські жарти про улюблену гру
-
12:15Юлія Тимошенко: як змінився образ леді Ю за понад 20 років у політиці
-
09:55Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)
-
07:32Ось як насправді потрібно варити каву
- 21 березня
-
22:29Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку