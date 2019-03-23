Ці продукти захищають шкіру від старіння

Вживання великої кількості полуниці і яблук може захистити шкіру людини від старіння. А все тому, що в них міститься фістеїн.

До такого висновку прийшли фахівці. Яблука і полуниця через великий вміст у них флавоноїдів і фізетіну за регулярного вживання уповільнюють старіння. В інших фруктах і ягодах ці речовини містяться в меншій мірі.

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Учені провели дослідження на лабораторних мишах, під час якого протестували 10 флавоноїдів. Найбільш ефективним із них виявився фістеїн, що міститься в багатьох овочах і фруктах, зокрема в яблуках, полуниці, цибулі та огірках.



Фістеїн сприяв значному зниженню старіючих клітин у мишей, що привело до збільшення тривалості життя і поліпшення загального самопочуття.

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