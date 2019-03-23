Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019

Ці продукти захищають шкіру від старіння

  • 23
Фістеїн сприяє значному зниженню старіючих клітин - фото 1
Фістеїн сприяє значному зниженню старіючих клітин / bellatory

Вживання великої кількості полуниці і яблук може захистити шкіру людини від старіння. А все тому, що в них міститься фістеїн.

До такого висновку прийшли фахівці. Яблука і полуниця через великий вміст у них флавоноїдів і фізетіну за регулярного вживання уповільнюють старіння. В інших фруктах і ягодах ці речовини містяться в меншій мірі.

І ще: 5 соків, які зміцнять ваше здоров'я

Учені провели дослідження на лабораторних мишах, під час якого протестували 10 флавоноїдів. Найбільш ефективним із них виявився фістеїн, що міститься в багатьох овочах і фруктах, зокрема в яблуках, полуниці, цибулі та огірках.

Фістеїн сприяв значному зниженню старіючих клітин у мишей, що привело до збільшення тривалості життя і поліпшення загального самопочуття.

Читайте також: Науковці спростували популярні міфи про засмагу

Джерело: bellatory
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
  • 21 березня, 17:51
  • 506
Сповідь продавця: чому ніколи не можна купувати товар з вітрини
  • 18 березня, 12:13
  • 2121
Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
  • 19 березня, 19:21
  • 2505
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа