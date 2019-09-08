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Серіал Кріпосна Євро 2020

Науковці назвали ще одну вагому причину пити каву

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Науковці розповіли, чому каву корисно пити - фото 1
Науковці розповіли, чому каву корисно пити

Згідно з новим міжнародним дослідженням, вживання великої кількості кави сприяє зниженню ризику розвитку каменів у жовчному міхурі. Тепер ви маєте ще одну вагому причину насолоджуватися своїм улюбленим напоєм щодня.

Учені вивчили дані 104 493 осіб за 38 років.

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У тих, хто пив понад шість чашок кави на день, ризик розвитку симптоматичної жовчнокам'яної хвороби виявився на 23% нижчим, ніж у людей, які не пили кави взагалі.

У середньому, кожна чашка кави допомагала знизити ризик утворення каменів у жовчному на 3%. Крім того, люди з певними генетичними варіантами, пов'язаними з підвищеним споживанням кави, мали в принципі нижчу ймовірність появи каменів у жовчному міхурі.

Не відмовляйтесь від ранкової кави - фото 353289
Не відмовляйтесь від ранкової кави

Дослідження виявило не тільки кореляцію: за допомогою менделівської рандомізації вчені виявили, що зв'язок між високим споживанням кави та низьким ризиком жовчнокам'яної хвороби справді причинно-наслідковий. Механізми зв'язку наразі вивчаються детальніше.

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Джерело: MedVesti
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