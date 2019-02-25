Науковці назвали ще одну причину відмовитися від гаджетів

Учені вкотре нагадують нам, що зловживати гаджетами не варто. Зокрема, нещодавно вони розповіли про прямий зв'язок між електронними пристроями та набором зайвих кілограмів. Дізнайтесь, чому так відбувається.

Дослідження проводили спільно вчені з Нідерландів (Університетський медичний центр) і Бразилії (Федеральний університет Лаври).

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Крім того, зайві кілограми можуть з'являтися у любителів читати за їжею. Експерти відзначають, що використання гаджетів, перегляд відео або читання книг не дає мозку оцінити, скільки вже було з'їдено їжі. Тому виникає переїдання. Також люди непомітно для себе вибирають більш калорійні продукти.

Особливо цей відволікаючий ефект помітний на молодих людях. Експеримент провели на групі чоловіків і жінок 18-28 років. Частина з них могла брати за стіл свій смартфон або цікаву книгу, інша повинна була їсти, не відволікаючись. Учені встановили: ті, хто відволікався під час прийому їжі, споживали калорій у середньому на 15% більше.

Гаджети сприяють переїданню / Reader's Digest

Марсіо Жілберто Зангеронімоа, один з дослідників, вважає, що якщо ставити перед собою мету контролювати вагу, найефективніше буде обійтися без телефона, ноутбука, планшета або книг на час прийомів їжі. Якщо повністю позбутися цієї звички неможливо, то потрібно заздалегідь вибирати більш корисні продукти і не ставити їх на стіл у великій кількості, а також відзначати будь-які коливання своєї ваги.

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