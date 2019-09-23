Чому не варто їсти багато картоплі: відповідь вчених

Вчені на підставі проведених досліджень, встановили, що картопля здатна завдати шкоди здоров'ю людини.

За даними дослідників, регулярне вживання картоплі підвищує ризик розвитку такого небезпечного захворювання, як діабет другого типу.

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Клубні картоплі містять велику кількість крохмалю, при цьому вміст клітковини, вітамінів і мінералів в картоплі мінімальний. При вживанні картоплі в гарячому вигляді крохмаль посилено піднімає рівень глюкози в крові. Крім того, ті, хто звик вживати картоплю щодня в різних стравах підвищують ризик виникнення захворювань підшлункової залози на 33%. При наявності таких захворювань, вживання картоплі викликає загострення, відзначають вчені.

Картопля фрі – це взагалі справжнє випробування для організму, практично отрута. Також не можна вживати в їжу стару, зморщену бульбу, яка вже дала паростки: в такій картоплі накопичується отрута, соланін, що викликає діарею і блювоту.

Шкідлива картопля

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