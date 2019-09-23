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Чому не варто їсти багато картоплі: відповідь вчених

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Картопля - фото 1
Картопля / pinterest

Вчені на підставі проведених досліджень, встановили, що картопля здатна завдати шкоди здоров'ю людини.

За даними дослідників, регулярне вживання картоплі підвищує ризик розвитку такого небезпечного захворювання, як діабет другого типу.

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Клубні картоплі містять велику кількість крохмалю, при цьому вміст клітковини, вітамінів і мінералів в картоплі мінімальний. При вживанні картоплі в гарячому вигляді крохмаль посилено піднімає рівень глюкози в крові. Крім того, ті, хто звик вживати картоплю щодня в різних стравах підвищують ризик виникнення захворювань підшлункової залози на 33%. При наявності таких захворювань, вживання картоплі викликає загострення, відзначають вчені.

Картопля фрі – це взагалі справжнє випробування для організму, практично отрута. Також не можна вживати в їжу стару, зморщену бульбу, яка вже дала паростки: в такій картоплі накопичується отрута, соланін, що викликає діарею і блювоту.

Шкідлива картопля - фото 356801
Шкідлива картопля

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Джерело: polzavred
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