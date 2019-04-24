Науковці назвали ще одну перевагу марихуани, і до чого тут вага?

Учені з Університету Мічигану з'ясували, що люди, які вживають канабіс, рідше страждають від надмірної ваги й ожиріння, ніж ті, хто цього не робить. Це дослідження суперечить поширеній думці про те, що після марихуани кілограми набираються в кілька разів швидше.

Науковці вивчили та порівняли дані про вагу понад 33 000 добровольців віком від 18 років.

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Протягом трирічного періоду всі учасники демонстрували збільшення ваги, але у тих, хто вживав марихуану, спостерігалося менше збільшення, ніж у тих, хто ніколи цього не робив, – каже Омайма Альшаараві, провідний автор дослідження.

З-поміж любителів канабісу тільки 15% страждали від ожиріння – це на 5% менше, ніж показники його супротивників. Тепер вчені мають з'ясувати, як саме марихуана впливає на вагу.

Фанати марихуани рідше страждають від зайвої ваги

"Можливо, люди розуміють, що після канабісу їм сильно захочеться їсти і починають харчуватися більш усвідомлено", – міркують учені.

Вони відзначають, що марихуану не можна розглядати як дієтичний засіб, тому що потенційної шкоди від неї все-таки більше, ніж користі.

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