Науковці назвали ще один корисний спосіб боротьби з ожирінням

Фахівці намагаються знайти найлегший спосіб, який би допоміг позбуватися зайвої ваги. Цього разу вони дійшли до висновку, що для боротьби з ожирінням достатньо просто вчитися!

Збільшення енергетичних потреб мозку може допомогти в боротьбі із зайвою вагою, заявляють вчені зі США.

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Дослідження показують, що у п'ятирічному віці мозок людини починає споживати дві третини від всієї енергії, що надходить в організм. У цей же період відбувається зниження ваги, пов'язане з високими енерговитратами на розвиток інтелекту.

Чим старшою стає людина, тим менше її мозок споживає енергію для розвитку – відбувається різкий стрибок маси тіла. Учені закликають звернути увагу на цю закономірність, яка може стати новим способом боротьби з ожирінням.

Ми всі знаємо, що кількість енергії, яку спалюють наші тіла, дуже впливає на збільшення ваги, – говорить Крістофер Кузава, професор антропології в Коледжі мистецтв і наук Вайнберга, один з авторів статті. – Якщо змінити енергетичні потреби мозку у дітей, можливо, ми зможемо впливати на енерговитрати в дорослому віці і знижувати ризик набору зайвої ваги.

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