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Науковці назвали продукти, які негативно впливають на роботу серця
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Повсякденний раціон харчування обов'язково повинен враховувати стан організму, тому що навіть корисні, на перший погляд, продукти можуть виявитися шкідливими для серця.
Для підтримки ослабленою серцевого м'яза фахівці порадили відмовитися від деяких продуктів зовсім.
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Зокрема, щоб уникнути шкоди для серцево-судинної системи, вчені рекомендують скоротити споживання червоної або будь-якої іншої риб'ячої ікри, пива та шампанського, ковбас, особливо копчених, паштетів у консервах, тортів та тістечок, здоби і твердих сирів з високим відсотком жиру.
Зазначені продукти містять так звані "приховані жири", а також багато солі, цукру, вуглекислий газ, підсилювачі смаку, консерванти та інші інгредієнти, які "засмічують" собою артерії. В результаті артерії звужуються, а кров'яний тиск зростає, що проводить до розвитку гіпертонії.
У свою чергу, гіпертонічна хвороба небезпечна тим, що рано чи пізно провокує виникнення інших проблем з серцем і судинами. Дієтологи нагадують, що, харчуючись "небезпечними" продуктами, людина ризикує одного разу потрапити до лікарні з раптовим серцевим нападом.
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