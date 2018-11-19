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Науковці назвали продукт, яким не варто зловживати жінкам

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Цей продукт може спровокувати появу раку - фото 1
Цей продукт може спровокувати появу раку / HuffPost

Дослідження наукових фахівців з Університету Лідса (Велика Британія) показало, що жінкам потрібно остерігатися регулярного вживання м'яса.

Найчастіше поради, що стосуються помірного вживання м'яса, звучать на адресу чоловіків, – але, виявляється, м'ясо підвищує ймовірність розвитку онкозахворювання й у жінок. Дані, отримані дослідниками з Лідса, опублікував International Journal of Cancer.

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Тим жінкам, у родині яких є випадки захворюваності на рак кишківника, вживання червоного м'яса необхідно звести до мінімуму, наголошують науковці. Цей висновок був зроблений після аналізу даних, отриманих під час 17-річних спостережень за 32 тисячами жінок.

На м'ясо жінкам краще не налягати - фото 289798
На м'ясо жінкам краще не налягати / Creekstone Farms

За період дослідження у 335 учасниць був виявлений рак товстої кишки. Якщо зіставити особливості раціону харчування та стан здоров'я у жінок, автори проекту зробили висновок, що часто їсти м'ясо представницям прекрасної половини людства шкідливо.

"У піддослідних, які регулярно їли червоне м'ясо – яловичину, свинину, баранину, – ризик розвитку раку нижніх відділів товстої кишки виявився вищим", – констатували вчені в публікації журналу.

Відзначимо, що п'ять років тому дослідники з австралійського Deakin University з'ясували: якщо жінки виключають червоне м'ясо зі свого раціону або їдять занадто мало, у них істотно підвищується ризик психічних розладів. У червоному м'ясі міститься високий рівень корисних речовин, включаючи жирні кислоти Омега-3, – просто його кількість не повинна перевищувати трьох-чотирьох порцій на тиждень розміром не більше долоні, заявили тоді вчені.

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Джерело: micetimes
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