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Фахівці назвали смаколик, який позитивно впливає на роботу печінки

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Продукт, корисний для печінки - фото 1
Продукт, корисний для печінки / rd

Японські науковці прийшли до несподіваних висновків: відомий канадський кленовий сироп здатний допомогти печінки.

Це вони встановили під час експерименту з щурами, що передбачав заміну частини вуглеводів у їхньому раціоні цим сиропом.

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Доктор Кейко Абе з аспірантури Токійського університету, що займається питаннями сільського господарства і науками про життя, констатує:

Здорові тварини, які отримували стовідсотковий кленовий сироп, демонстрували значне поліпшення у роботі печінки в порівнянні з контрольною групою. Її теж годували солодким сиропом, але він не відрізнявся наявністю у складі унікальних речовин, властивих для кленового.

Несподівана користь кленового сиропу - фото 289426
Несподівана користь кленового сиропу / BISCOTTI

Треба сказати, результати дослідження будуть особливо корисні для людей середнього віку, що мають зайву вагу, аномально високу концентрацію у крові ліпідів, діабет або нечутливість до інсуліну та інші розлади, характерні для метаболічного синдрому. Саме у них найчастіше відзначаються проблеми з печінкою.

Секрет стовідсоткового кленового сиропу полягає у значній концентрації антиоксидантів, вітамінів і мінеральних речовин. За словами вчених, які працювали за підтримки Квебекської ради з розвитку сільського господарства, це може бути найбільш здоровою альтернативою джемів та інших сиропів.

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Джерело: Med2
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