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Науковці назвали продукт, який позитивно впливає на слух

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Науковці назвали несподівану користь сиру - фото 1
Науковці назвали несподівану користь сиру

Раніше фахівці зазначали, що цей продукт потрібно їсти перед сном. Тепер же група науковців зробила несподіваний висновок: сир може позитивно впливати на слух людини.

Американські вчені виявили властивості сиру, які вельми позитивно впливають на слуховий апарат людини.

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Група вчених, під час вивчення цього питання, виявила в сирі вміст амінокислоти "метіонін", здатної захищати нервові волокна від пошкоджень.

Поки що науковці замислюються над створенням спеціальних препаратів - фото 297278
Поки що науковці замислюються над створенням спеціальних препаратів / Vegetarian Times

На думку дослідників, розробивши правильну методику, за допомогою одного з улюблених в усьому світі продуктів, можливо лікувати різні слухові дисфункції у тому числі і повну глухоту.

Результатами цих наукових пошуків зацікавилися у першу чергу, як не дивно, військові США, які планують створити на їх основі комплекс лікування постраждалих від вибухів.

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Джерело: med2
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