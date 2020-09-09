Науковці назвали препарат, який змушує нас ризикувати

Наступного разу, коли позбавлятиметесь від головного болю, добряче подумайте над тим, чи варто це робити за допомогою цих ліків. Науковці виявили, що вони допомагають не лише прибрати неприємні відчуття, а й стають причиною ризикованих вчинків.

Нове дослідження припускає, що ацетамінофен (парацетамол) не тільки допомагає впоратися з головним болем, але і спонукає людей на більший ризик.

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Учені виявили, що люди, які пили ацетамінофен, оцінювали такі дії, як роупджампінг або суперечку на робочій нараді, як менш ризиковані, ніж люди, що приймали плацебо.

Люди, які вживали ацетамінофен, не вважали роупджампінг ризикованим

Використання препарату також спонукало людей піти на більший ризик в експерименті, в якому вони могли заробити винагороду, надувши віртуальну повітряну кулю на комп'ютері: іноді вони заходили надто далеко, і повітряна куля лопалася.

Здається, що ацетамінофен змушує людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони оцінюють ризиковані дії. Вони просто не відчувають того ж страху, – розповідає Болдуін Вей, співавтор дослідження і доцент психології в Університеті штату Огайо.

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