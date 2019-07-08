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Науковці назвали несподівану властивість кави
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Жінкам, які обожнюють каву, чай, а також інші кофеїновмісні напої потрібно бути вкрай обережними. Фахівці припускають, що зловживання цим питвом може стати спричинити певні ускладнення при спробі завагітніти.
Кофеїн може перешкоджати настанню вагітності "завдяки" своїй здатності негативно впливати на функції фаллопієвих труб, якими запліднена яйцеклітина переміщається в матку. Висновок про це було зроблено після проведеного дослідження вченими з Університету Невади (США).
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Фахівці експериментували з мишами, і ці експерименти показали, що кофеїн перешкоджає роботі спеціальних клітин в м'язових стінах маткових труб. Тим часом, саме ці клітини забезпечують транспортування яйцеклітин всередині матки. За словами наукових експертів, виявлена властивість кофеїну дозволяє зрозуміти, чому у жінок, які споживають каву в великих кількостях, можуть виникати проблеми з вагітністю.
Низка інших досліджень підтверджують: кофеїн надає певний вплив на жіноче здоров'я. Наприклад, вченими було виявлено, що кофеїн може посилювати деякі симптоми менопаузи у жінок – зокрема, припливи і нічну пітливість.
Також спостереження за жінками, які намагалися завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), показали: в умовах обмеження споживання кофеїну, ефективність цієї процедури відразу зростала.
Відтак, якщо ви плануєте вагітність, – спробуйте на певний час відмовитися від вживання кофеїновмісних напоїв. До слова, збадьоритися можна за допомогою води з лимоном ;)
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