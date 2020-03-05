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Науковці назвали несподівану причину появи головного болю
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У нас не вельми радісна новина для власників смартфонів. Виявляється, ці пристрої, які ми цілими днями носимо з собою, можуть посилювати головний біль.
Дослідження індійських вчених показало, що смартфони – фактор ризику головних болів, а також причиною їх посилення. Раніше існували припущення про наявність зв'язків між використанням смартфонів і головним болем, але переконливих доказів отримано не було. Тепер вчені спостерігали за 400 жертвами головних болів, включаючи мігрені, а також інші різновиди, що не викликаються захворюваннями. Всіх опитали про те, наскільки часто вони використовують смартфони, як часто стикаються з болями, і які ліки застосовують.
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Виявилося, що користувачі смартфонів частіше пили знеболювальні та рідше отримували від них бажаний ефект, в порівнянні з тими, хто смартфонами не користувався. Отримані дані дозволяють припустити, що смартфони – потенційний спусковий гачок погіршення перебігу головних болів. Отже, існують якісь невивчені наукою механізми впливу смартфонів на больові імпульси людини, і їх необхідно досліджувати під час інших наукових робіт. Вони не є доказом існування причинно-наслідкового зв'язку, але підтверджують її можливість.
З приводу причини зв'язку існують різні теорії. Наприклад, користувачі смартфонів частіше нахиляють голову вниз, коли читають з екрана. А це неприродне положення для шиї та голови може надавати додатковий тиск на хребет, посилюючи тяжкість головного болю, як було доведено під час попередніх досліджень. Через часте використання смартфонів перенапружуються очі, і це теж може спровокувати біль.
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