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Китайські медики розкрили секрет ефективного схуднення

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Фахівці рекомендують не сідати на дієти - фото 1
Фахівці рекомендують не сідати на дієти / Yale CampusPress

Головний лікар однієї з клінік китайської медицини у Пекіні Лю Цзіньюань дав інтерв'ю, в якому торкнувся і актуального для багатьох українців питання про те, як схуднути.

Лікар розповів, як з точки зору китайської медицини потрібно зберігати фігуру і скидати вагу, не вдаючись до дієт.

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У першу чергу Лю Цзіньюань зазначив, що людям, які мріють про схуднення, не потрібно вдаватися до "чарівних пігулок" – медикаментів для спалювання жирів. Подібні засоби, за словами медика, загрожують розвитком порушень функцій кишківника.

Я раджу ніколи не пробувати ці добавки, це не тільки не допомагає схуднути, але і завдає шкоди здоров'ю. У клініці ми приймали пацієнтів, які відмовлялися від їжі, у яких не було апетиту, вони не могли вживати їжу, – повідомив Лю Цзіньюань.

Лікар додав, що китайська медицина рекомендує охочим схуднути, не голодувати і не вдаватися до дієт, а задовольняти свої потреби в їжі на 50-70%. В такому випадку їжа стає для організму тонізувальним засобом, а не жиром, зазначив фахівець.

Їжте трішки менше, ніж ви звикли - фото 299149
Їжте трішки менше, ніж ви звикли / Eggs

Крім того, потрібно більше рухатися: експерт підкреслив, що без руху схуднути неможливо. Також корисно іноді ставити голки: за словами китайського фахівця, голки сприяють прискоренню обміну речовин.

Китайська медицина вважає пиття води лікувальним і наполегливо рекомендує підтримувати потрібний баланс рідини в організмі. На думку лікаря, пити через силу все ж не потрібно.

"Не потрібно змушувати себе пити воду, тому що пити багато води теж не дуже добре. Пити потрібно саме тоді, коли хочеться, є бажання – пийте, змушувати організм не потрібно", – сказав він.

Ми ніколи не п'ємо воду холодною, – зауважив лікар.

Лю Цзіньюань пояснив, що з точки зору китайської медицини температура води для пиття повинна бути не нижчою 36,6 градуса, – випивання холодної води змушує організм втрачати енергію.

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Джерело: med2
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