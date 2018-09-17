Науковці назвали несподівану причину ожиріння

Ожиріння дітей може бути спровоковане надмірним прибиранням у домі / eurodoctor

Надмірна старанність у прибиранні квартири, яку часто виявляють молоді батьки, може завдати серйозної шкоди здоров'ю дітей, встановили канадські вчені.

Зокрема, із зайвою охайністю вчені пов'язують розвиток проблем з надмірною вагою, про це інформує Canadian Medical Association Journal.

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Дослідники виявили, що в організмі тих дітей, в чиїх сім'ях часто використовували засоби побутової хімії для наведення чистоти, був зафіксований нездоровий склад бактеріальної кишкової флори: конкретно, був відзначений дефіцит бактерій Haemophilus і Clostridium і підвищений рівень бактерій Lachnospiraceae. До трьох років діти з подібним порушенням ставали повнішими за однолітків – вони демонстрували в середньому більш високий індекс маси тіла.

Зловживання прибиранням в оселі може стати причиною ожиріння дітей / gidpoplitke

Відзначимо, що об'єктом дослідження вчених у цьому проекті стали 757 дітей. У віці 3-4 місяців у них були взяті проби кишкової мікрофлори, після чого протягом декількох років учені продовжували стежити за їх здоров'ям.

"Надлишок мийних засобів порушує мікрофлору кишківника дитини. Це загрожує майбутніми проблемами з зайвою вагою", – саме такий висновок був зроблений дослідниками за підсумками спостережень.

Дослідники підкреслюють, що кишківник людського організму населений складною мікрофлорою, і його бактерії відіграють величезну роль в життєдіяльності, оскільки впливають на здоров'я, самопочуття та навіть емоції.

"Порушення в складі і роботі мікрофлори кишківника можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. У першу чергу, до надмірної ваги", – стверджують фахівці.

Нагадаємо, що недавно експерти ООН виступили із застереженням про те, що світу загрожує пандемія страшніша за голод, – і нею вони вважають масове ожиріння людей, що живуть на планеті. Існує кілька факторів, здатних дати поштовх до розвитку такої пандемії, але найсерйознішим з них є нездоровий раціон харчування людей, заявили при цьому фахівці.

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