Науковці назвали несподівану перевагу ранньої сивини

Не хвилюйтесь, якщо у вас починає сивіти волосся / fazarosta

За словами вчених, люди, які сивіють у похилому віці, більш схильні до серцево-судинних захворювань й онкології, ніж ті, у кого сивина з'являється рано.

Іспанські вчені з'ясували, що рання сивина – ознака довголіття, адже власники сивого волосся у молодому та середньому віці значно частіше доживають до більш похилого віку.

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Фахівці пояснили, що за забарвлення волосся в організмі відповідає речовина під назвою "глутатіон". Крім зовнішньої краси у ферменту є ще одне призначення – він надає профілактику серцево-судинних захворювань, онкології.

Поява ранньої сивини свідчить про довголіття / dpchas

Люди, чиє волосся стає сивим у похилому віці, більш схильні до цих захворювань, адже глутатіон працює на профілактику цих недуг тільки на 50%. Другу половину він направляє на підтримку колірного пігменту у волоссі.

За словами експертів, у тих, хто почав сивіти у ранньому віці рідше зустрічаються захворювання серцево-судинної системи, адже речовина витрачає всі свої сили на їх профілактику.

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