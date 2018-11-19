Науковці назвали несподівану користь місячної ходи

Місячна хода може позитивно вплинути на пам'ять / The Pulitzer Prizes

Британські науковці з'ясували, що якщо ходити спиною вперед – покращується пам'ять.

Про цю цікаву особливість стало відомо під час експерименту. Учасникам показували відео зі сценою злочину, набори картинок, а також списки слів.

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Після цього частині учасників пропонували пройтись вперед, другій – залишатися на місці, а решті – йти спиною вперед.

Як результат, група, яка йшла спиною вперед, краще за дві інші згадувала показані матеріали.

Науковці вважають, що стимулом для пам'яті стала навіть сама думка про те, як вони ідуть спиною вперед. Також цей експеримент показав перспективність використання цієї вправи для тренування пам'яті людей похилого віку, які мають проблеми з пам'яттю.

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