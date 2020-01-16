Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Водохреще

Лікарі зруйнували головний міф про застуду

  • 23
У ці міфи про застуду слід перестати вірити - фото 1
У ці міфи про застуду слід перестати вірити

Дехто досі переконаний, що застудитися можна під час поганої погоди або ж через холод. Утім, лікарі зазначають, що застуда – вірусна інфекція носа та горла (верхніх дихальних шляхів), а це означає, що погода на неї ніяк не впливає.

Зазвичай застуда безпечна, хоча ви можете відчувати себе по-іншому. Причому, діти до 6 років схильні до частих застуд, а от дорослі можуть переносити 2-3 застуди щорічно.

І ще: ТОП-3 продукти, які вбережуть вас від зимової застуди

Чи існує зв'язок застуди з холодом? Насправді, люди хворіють в будь-якому випадку від контакту з мікробом, а не від холоду, холодних ніг, протягу, холодної води і морозива.

Чому це важливо знати? Тому що, намагаючись захистити дитину від холоду (у чому немає потреби!) ми нехтуємо важливістю захисту від мікробів, а саме гігієнічних заходів. Немає вірусу – немає хвороби навіть на холоді! Є вірус – захворіли навіть влітку в шарфику і шапочці.

Взагалі на Заході зовсім не так переживають через з холод, як ми. І всі, хто бував там, бачили, що одягаються місцеві жителі значно легше за нас, в тому числі діти. У будинках холодніше, п'ють холодну воду, їдять взимку морозиво і не хвилюються.

Дорослі страждають від застуди 2-3 рази на рік - фото 380144
Дорослі страждають від застуди 2-3 рази на рік

Застуди частіше відбуваються у зимовий час, але це не пов'язано саме з впливом холоду. У холодну пору люди більше часу проводять у приміщеннях, поруч один з одним, що сприяє передачі вірусів. Саме тому часто застуджуються діти в дитячих садах і школах. Низька вологість повітря у холодну пору також сприяє захворюваності, оскільки багато вірусів краще виживають при зниженій вологості.

Поширення простудних захворювань йде через руки, повітряно-крапельним шляхом або через об'єкти, до яких нещодавно доторкнулася людина з застудою або при дотику до об'єктів, куди приземлилися крапельки слизу після кашлю та чхання.

Висновок – мийте руки і не торкайтесь обличчя.

Також людина не може захворіти на грип, гуляючи у холодну пору без пальта, з мокрим волоссям або сидячи на протязі.

Єдиний спосіб захворіти на грип – контакт з вірусом грипу. Сезон захворюваності на грип збігається з холодною погодою. Тому люди часто асоціюють грип з холодною і вітряною погодою. Але безпосереднього зв'язку немає.

Читайте також: Як відрізнити грип від застуди, і чому краще залишитися вдома

Джерело: Med2
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
  • Вчора, 15:00
  • 12717
Моделі 90-х: як змінилася ефектна дружина Сталлоне Дженніфер Флавін (18+)
  • Вчора, 17:21
  • 6662
Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
  • 12 cічня, 17:25
  • 375
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради