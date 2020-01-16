Лікарі зруйнували головний міф про застуду

Дехто досі переконаний, що застудитися можна під час поганої погоди або ж через холод. Утім, лікарі зазначають, що застуда – вірусна інфекція носа та горла (верхніх дихальних шляхів), а це означає, що погода на неї ніяк не впливає.

Зазвичай застуда безпечна, хоча ви можете відчувати себе по-іншому. Причому, діти до 6 років схильні до частих застуд, а от дорослі можуть переносити 2-3 застуди щорічно.

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Чи існує зв'язок застуди з холодом? Насправді, люди хворіють в будь-якому випадку від контакту з мікробом, а не від холоду, холодних ніг, протягу, холодної води і морозива.

Чому це важливо знати? Тому що, намагаючись захистити дитину від холоду (у чому немає потреби!) ми нехтуємо важливістю захисту від мікробів, а саме гігієнічних заходів. Немає вірусу – немає хвороби навіть на холоді! Є вірус – захворіли навіть влітку в шарфику і шапочці.

Взагалі на Заході зовсім не так переживають через з холод, як ми. І всі, хто бував там, бачили, що одягаються місцеві жителі значно легше за нас, в тому числі діти. У будинках холодніше, п'ють холодну воду, їдять взимку морозиво і не хвилюються.

Дорослі страждають від застуди 2-3 рази на рік

Застуди частіше відбуваються у зимовий час, але це не пов'язано саме з впливом холоду. У холодну пору люди більше часу проводять у приміщеннях, поруч один з одним, що сприяє передачі вірусів. Саме тому часто застуджуються діти в дитячих садах і школах. Низька вологість повітря у холодну пору також сприяє захворюваності, оскільки багато вірусів краще виживають при зниженій вологості.

Поширення простудних захворювань йде через руки, повітряно-крапельним шляхом або через об'єкти, до яких нещодавно доторкнулася людина з застудою або при дотику до об'єктів, куди приземлилися крапельки слизу після кашлю та чхання.

Висновок – мийте руки і не торкайтесь обличчя.

Також людина не може захворіти на грип, гуляючи у холодну пору без пальта, з мокрим волоссям або сидячи на протязі.

Єдиний спосіб захворіти на грип – контакт з вірусом грипу. Сезон захворюваності на грип збігається з холодною погодою. Тому люди часто асоціюють грип з холодною і вітряною погодою. Але безпосереднього зв'язку немає.

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