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Науковці пояснили, чому кішки більше люблять жінок

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Кого кішки люблять більше - фото 1
Кого кішки люблять більше / pexels

Вчені з Університету Лоранда Етвеша з'ясували, що жінки можуть створити більш тісний емоційний зв'язок з кішками, ніж чоловіки.

Під час дослідження угорські вчені спостерігали за 157 власниками і власницями кішок. Вони встановили, що жінки частіше взаємодіють з тваринами, ніж чоловіки.

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Кішки більше люблять жінок - фото 269149
Кішки більше люблять жінок

Відзначається, що жінки частіше розмовляють з кішками, знають, яка їжа їм необхідна, а яку їсти не можна і які іграшки їм подобаються. Крім цього, вони частіше посміхаються кішкам і розуміють, які емоції ті відчувають.

Також найміцнішу взаємодію зафіксували між жінками і старими кішками, найгіршу – між чоловіками і молодими тваринами.

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Джерело: animalwised
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