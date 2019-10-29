Науковці назвали найсексуальнішу позу для фото

Учені зі США, Португалії та Швеції з'ясували, як необхідно позувати, щоб виглядати на фото привабливіше. В результаті низки досліджень ідеальною позою визнали контрапост, коли натурниця спирається на одну ногу.

Виявилося, що саме ця поза дозволяє візуально поліпшити співвідношення талії та стегон (Waist-hip ratio або WHR). Цей показник є неусвідомленим індикатором фертильності та стану здоров'я людини.

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Вважається, що жінки з низьким індексом WHR (приблизно 0,7) найпривабливіша для чоловіків. Як правило, це власниці фігури грушоподібної форми або "пісочний годинник". Дослідники помітили, що контрапост часто використовується в мистецтві, особливо для зображення жіночих фігур.

Ми вважаємо, що художники інтуїтивно зрозуміли, що ця поза привабливіша, і застосували її в своїх творах, – поділився один з авторів дослідження, професор Фарід Пажухі з Університету Британської Колумбії, Канада.

У цій позі опора йде на одну ногу

Щоб перевірити, чи так це на практиці, вчені створили 3D-аватари жінок в різних позах, в тому числі з опорою на одну ногу. Фігурки, які можна було розглянути з різних ракурсів, показали 68 гетеросексуальним студентам: 25 хлопців і 43 дівчат. Учасників дослідження попросили вибрати найпривабливіші. І дівчатам, і хлопцям сподобалися саме ті фігури, які спиралися на одну ногу.

Учені також дійшли висновку, що індекс WHR застосовується і до певних рухів. Завдяки вдалому співвідношенню талії та стегон сексуальними здаються ходьба на каблуках, хода моделей подіумом і танець живота.

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