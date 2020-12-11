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Коли коронавірус піде на спад в Україні: відповідь Віктора Ляшка

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Коли в Україні пом'якшиться ситуація з коронавірусом - фото 1
Коли в Україні пом'якшиться ситуація з коронавірусом

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, коли найбільш ймовірно коронавірус зменшить свою активність.

Ситуація з коронавірусом в Україні майже не покращується, однак незабаром варто очікувати на зменшення активності COVID-19. Про це розповів заступник глави МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Орієнтовно, я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде вже такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Але цьому буде сприяти і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність і весняно-літній період коронавірус зменшить свою активність і циркуляцію", – зазначив він.

Коли коронавірус піде на спад в Україні: відповідь Віктора Ляшка - фото 438665

До того ж, важливим фактором є те, що саме навесні стартує процес вакцинації населення.

"І плюс з'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем усе більше людей буде щеплюватися проти коронавірусної хвороби і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", – пояснив Ляшко.

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Джерело: ТСН
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