Лікарі назвали ідеальний вік дітей для заняття різними видами спорту

Та чи інша спортивна активність у дитячому віці повинна починатися в певні роки. Вчитися плавання можна з трьох років, а займатися футболом краще з 10 років, встановили педіатри.

"Необхідно враховувати вік, з якого дітям краще починати займатися спортом", – з такою думкою виступили фахівці Італійського союзу педіатрів.

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Вони визначили, в якому віці дітям слід починати займатися певним видом спорту.

3 роки. У цьому віці, на думку італійських педіатрів, можна приступати до занять плаванням. Дитина вже може залучати всю свою м'язову масу, але при цьому немає ризику серйозної травми.

4 роки. Можна ставити дитину на лижі.

5 років. Дитина може почати займатися гімнастикою, але тренування повинні бути щадними.

6 років. Педіатри вважають цей вік відповідним для початку занять футболом.

6-7 років. Корисно займатися бойовими мистецтвами – вони не тільки сприяють фізичному розвитку, але і покращують координацію, техніку дихання.

7-8 років. Можна віддавати дитину на теніс, фехтування. За словами педіатрів, ці види спорту допомагають виправляти, викривлення хребта.

10-11 років. Відповідний вік для того, щоб почати займатися баскетболом і волейболом.

Фізична активність в дитячому віці створює важливу базу для запобігання таких захворювань, як серцево-судинна недостатність, ожиріння, діабет, захворювання дихальних шляхів, астма й інші. Однак приступати до справжньої спортивної підготовки слід не раніше 8 років, – зазначив президент союзу педіатрів Альберто Віллані.

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