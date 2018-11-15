Науковці назвали метод, який допоможе побороти безсоння

Як виявилося, прослуховування класичної музики покращує якість сну та добре допомагає боротися з безсонням. До такого висновку дійшли фахівці Британської академії звукової терапії.

Сказавши про те, що класична музика підвищує якість сну та допомагає при безсонні, наукові фахівці назвали низку переваг, пов'язаних із прослуховуванням таких композицій. Зокрема, класичні твори знижують рівень болю та занепокоєння. Такий висновок учені зробили після проведеного опитування, в якому взяли участь 600 осіб.

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Вплив музики на організм пов'язаний з тим, що він відгукується на вібраційну частоту мелодій. Музичні вібрації можуть досягати глибоких тканин і стимулювати в них кровообіг, впливати на кісткову структуру.

Перед сном бажано слухати класичну музику / mikestrauss

Лікарі Стародавнього Китаю вважали, що музика здатна вилікувати будь-яку хвороб, потрібно лише знати, який пов'язаний із процесами стабілізації тиску та серцевого ритму.

Класична музика допомагає розслабитися та заснути, тому рекомендуємо скласти собі добірку композицій, які ви будете прослуховувати перед сном!

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