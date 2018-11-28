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Чому робота негативно впливає на психіку людини: відповідь науковців

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Якщо робота вас виснажує – беріть відпустку - фото 1
Якщо робота вас виснажує – беріть відпустку / Love Web Network

Робота – невід'ємна частина життя більшості дорослих людей. Вона може як приносити задоволення, так і стати причиною проблем, у тому числі психологічних.

Нещодавно вчені з'ясували, які наслідки трудової діяльності відображаються на психіці.

І ще: Науковці вважають, що стрес може бути корисним, але є одна умова

Представники науки з Франції зробили висновок, що перепрацювання погано впливають на психічне самопочуття. Негативний ефект з'явиться, якщо працювати понад 50 годин на тиждень. Такий же ефект виходить у людей, які не мають постійної роботи, а також у кадрів з низькою заробітною платою.

Зловживання роботою негативно впливає на ваше здоров'я - фото 291902
Зловживання роботою негативно впливає на ваше здоров'я / TheWorldNews

Організатор дослідження відзначив, що кожна п'ята людина відчуває підвищену тривожність, пов'язану з роботою. Якщо не вживати заходів, такий стан може перерости у психічне захворювання.

На думку експертів, на психіку погано впливають й інші нюанси, пов'язані з роботою. Наприклад, багатьох людей пригнічує тривалий і незручний маршрут на роботу. Емоційне перенапруження виникає у працівників, які доглядають вдома за важкохворими рідними.

У групі ризику опинилися люди, у яких складні або конфліктні відносини в трудовому колективі, а також ті, кому робота не приносить задоволення.

Безумовно, складно знайти ідеальну роботу – з пристойною зарплатою, зручним графіком, маршрутом, та ще й таку, яка приносить задоволення.

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Джерело: menslife
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