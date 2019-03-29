Науковці назвали, чим краще займатися перед роботою

По дорозі на роботу слухати музику або сидіти в соцмережах не найкраще рішення. Дізнайтеся, що з'ясували співробітники Гарвардської школи бізнесу.

Співробітники Гарвардської школи бізнесу провели дослідження і з'ясували, що найкращим заняттям по шляху на роботу будуть роздуми про майбутні завдання.

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Дослідники з'ясували, що по дорозі на роботу найкраще подумки складати план дня, адже так людина буде більш продуктивною.

Завдяки таким роздумам працівнику буде легше налаштуватися на робочу атмосферу. Це в результаті збільшить задоволення від виконаних завдань.

Такі результати вони отримали після 4-тижневого експерименту, в якому брало участь 443 особи. Одна частина піддослідних думала про роботу, а інші – слухали музику, читали новини або переглядали соцмережі. Як результат – учасники з першої групи були більш задоволені роботою і висловлювали менше бажання звільнитися, ніж інші.

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