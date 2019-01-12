На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці розповіли, як чоловіки та жінки реагують на біль
-
- 13
Провівши досліди на мишах і людях-добровольцях, фахівці університетів Торонто і Макгілла дійшли до висновку про те, що біль викликає у чоловіків і жінок різні реакції. Чоловіки краще запам'ятовують больові відчуття і проявляють гіперчутливість, коли знову стикаються з болем. А от жінки - ні!
Під час дослідів піддослідних спочатку піддавали незначним опікам. Люди повинні були самі оцінювати біль, викликаний впливом джерела тепла. У випробуваннях з мишами аналізувалася швидкість, з якою вони відскакували від вогнища нагрівання.
І ще: Ніколи не відмовляйтесь: які зустрічі продовжують життя
Після цього учасників піддавали больовому впливу більшої інтенсивності. Потім слідував день відпочинку, після якого знову був повторений досвід з легкими опіками. У результаті з'ясувалося, що як у чоловіків-добровольців, так і у мишей-самців це випробування, на відміну від першого разу, викликало нові, більш загострені реакції на біль.
За словами вчених, подібна різниця в реакціях на больові подразники пов'язана з тим, що чоловіки і тварини "очікували інтенсивних больових відчуттів, і від цього їх реакція стала гострішою".
"Представники сильної половини людства, на відміну від жінок, краще запам'ятовують хворобливі відчуття та сильніше реагують, коли їм пізніше знову доводиться переживати біль", - резюмували автори дослідження.
Їх відкриття дозволяє краще розуміти природу явища хронічного болю. Дослідження свідчить, що люди, котрі запам'ятовують страждання, пов'язані з болем, сильніше страждають при повторних епізодах болю, - отже, їм потрібна специфічна терапія.
Читайте також: Вчені зруйнували міф про неповні сім'ї
-
21:55Snapdragon 675 - найпотужніший процесор для бюджетних смартфонів
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
20:56Науковці розповіли, як чоловіки та жінки реагують на біль
-
20:23Toyota показала в Токіо гоночну GR Supra Super GT
-
19:58Прибрати десятину: SpaceX оголосила про скорочення співробітників
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
19:45Атмосферні знімки повсякденного життя людей у передмісті Австралії
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
19:13Створено жіночі колготки, які не рвуться
-
18:54Культовий фільм Пункт призначення отримає ще одну частину
-
18:40Канал CBS закриває популярний серіал після 14 років в ефірі
-
18:27У Європі зникнуть купюри номіналом 500 євро, і ось чому
-
18:12Дональд Трамп показав фото стіни на кордоні з Мексикою
-
17:56Науковці розповіли, чому не варто зловживати використанням зубної нитки
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:43Том Харді втретє став батьком: хлопчика назвали на честь улюбленого героя актора
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
17:15Вілл Сміт запалив мережу веселим танцем в Парижі: відео
-
16:58Месники готуються врятувати Оскар 2019
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
16:14Xiaomi анонсувала унікальну операційну систему: коли вийде MIUI 11
-
15:53Як їсти крупи, щоб схуднути: поради дієтологів
-
15:36Зірка "Дуже дивних справ" розбурхала Instagram
-
15:17SpaceX запустила ракету Falcon 9 з десятьма супутниками: вражаючі кадри
-
14:53Камеру нового Redmi Note 7 перевірили в дії: найкраща серед бюджетників?
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
12:16Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
-
10:29Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня
-
08:15Точний прогноз погоди в Україні 12 січня
- 11 січня
-
21:39Як правильно вибрати зубну щітку дитині
-
19:09Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння
-
17:15Як вивести сіль із взуття: практичні поради
-
13:43Пишуть колишнім і ображаються через відсутність емодзі: 2018 рік у Viber очима українців
-
12:00ТОП 10 серіалів, які точно сподобаються шанувальникам Друзів
-
11:28Сніг та посилення вітру: погода в Україні 12-13 січня
-
07:33Скільки суперкарів Ferrari зареєстровано в Україні
- 10 січня
-
20:15Тіна Кароль викликала фурор у мережі новим пікантним знімком
-
17:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
15:05Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу
-
07:33Фахівці назвали продукти, які не підходять для сніданку
- 09 січня
-
20:00Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського: відеофакт
-
17:30Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
-
15:39Як живе Кейт Міддлтон: дивні та корисні звички герцогині Кембриджської
-
12:33Роман Зозуля врятував одноклубника під час матчу: фотофакт
-
11:00Як повернутися в робочий режим після свят: дієві поради