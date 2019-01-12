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Науковці розповіли, як чоловіки та жінки реагують на біль

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У чоловіків закарбовуються больові відчуття - фото 1
У чоловіків закарбовуються больові відчуття / clevelandclinic

Провівши досліди на мишах і людях-добровольцях, фахівці університетів Торонто і Макгілла дійшли до висновку про те, що біль викликає у чоловіків і жінок різні реакції. Чоловіки краще запам'ятовують больові відчуття і проявляють гіперчутливість, коли знову стикаються з болем. А от жінки - ні!

Під час дослідів піддослідних спочатку піддавали незначним опікам. Люди повинні були самі оцінювати біль, викликаний впливом джерела тепла. У випробуваннях з мишами аналізувалася швидкість, з якою вони відскакували від вогнища нагрівання.

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Після цього учасників піддавали больовому впливу більшої інтенсивності. Потім слідував день відпочинку, після якого знову був повторений досвід з легкими опіками. У результаті з'ясувалося, що як у чоловіків-добровольців, так і у мишей-самців це випробування, на відміну від першого разу, викликало нові, більш загострені реакції на біль.

Чоловіки різкіше реагують на біль - фото 300755
Чоловіки різкіше реагують на біль / rd

За словами вчених, подібна різниця в реакціях на больові подразники пов'язана з тим, що чоловіки і тварини "очікували інтенсивних больових відчуттів, і від цього їх реакція стала гострішою".

"Представники сильної половини людства, на відміну від жінок, краще запам'ятовують хворобливі відчуття та сильніше реагують, коли їм пізніше знову доводиться переживати біль", - резюмували автори дослідження.

Їх відкриття дозволяє краще розуміти природу явища хронічного болю. Дослідження свідчить, що люди, котрі запам'ятовують страждання, пов'язані з болем, сильніше страждають при повторних епізодах болю, - отже, їм потрібна специфічна терапія.

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Джерело: mcgill
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