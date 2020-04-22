Науковці назвали 5 несподіваних ознак алергії на алкоголь

Ці ознаки свідчать про наявність алергії на алкоголь

Алкоголь цілком може бути алергеном, попереджають медики. Фахівці назвали п'ять ознак наявної у людини алергії на спиртне. Зверніть увагу на них, адже є ймовірність, що вона у вас є.

Одним з сигналів наявної алергії на алкоголь є виникнення висипу на тілі після випивки. Подразнення може бути досить сильним, з вираженим свербінням і навіть болем.

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"Як правило, це прояв алергії на сірку, яка присутня у складі майже всіх видів алкоголю", – зауважили експерти.

Ще одна ознака – прискорене серцебиття. Якщо при цьому виявляються також посилене потовиділення, запаморочення, загальний дискомфорт, це означає, що організм дійсно не в змозі засвоювати алкоголь.

Іншим симптомом того, що ваше тіло не "дружить" зі спиртними напоями, є поява нудоти, діареї після їх вживання. Неприємні наслідки можуть виникати навіть після двох келихів вина.

Алергія може виникати навіть після кількох келихів вина

Крім того, про алергічної реакції свідчить раптовий набряк, в більшості випадків язика та губ. Також часто розпухають руки, але набрякати після вживання алкоголю у разі алергії можуть будь-які частини тіла.

Мало кому відома ознака алергії на алкоголь – це респіраторні симптоми. Після вживання спиртного людина може відчувати хрипи, кашель, утруднення в грудях.

Бережіть себе та прислухайтесь до сигналів, які вам подає організм. Цілком імовірно, що від "гаряченького" слід відмовитися, аби не мати проблем зі здоров'ям.

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