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Науковці назвали 5 несподіваних ознак алергії на алкоголь

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Ці ознаки свідчать про наявність алергії на алкоголь - фото 1
Ці ознаки свідчать про наявність алергії на алкоголь

Алкоголь цілком може бути алергеном, попереджають медики. Фахівці назвали п'ять ознак наявної у людини алергії на спиртне. Зверніть увагу на них, адже є ймовірність, що вона у вас є.

Одним з сигналів наявної алергії на алкоголь є виникнення висипу на тілі після випивки. Подразнення може бути досить сильним, з вираженим свербінням і навіть болем.

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"Як правило, це прояв алергії на сірку, яка присутня у складі майже всіх видів алкоголю", – зауважили експерти.

Ще одна ознака – прискорене серцебиття. Якщо при цьому виявляються також посилене потовиділення, запаморочення, загальний дискомфорт, це означає, що організм дійсно не в змозі засвоювати алкоголь.

Іншим симптомом того, що ваше тіло не "дружить" зі спиртними напоями, є поява нудоти, діареї після їх вживання. Неприємні наслідки можуть виникати навіть після двох келихів вина.

Алергія може виникати навіть після кількох келихів вина - фото 399532
Алергія може виникати навіть після кількох келихів вина

Крім того, про алергічної реакції свідчить раптовий набряк, в більшості випадків язика та губ. Також часто розпухають руки, але набрякати після вживання алкоголю у разі алергії можуть будь-які частини тіла.

Мало кому відома ознака алергії на алкоголь – це респіраторні симптоми. Після вживання спиртного людина може відчувати хрипи, кашель, утруднення в грудях.

Бережіть себе та прислухайтесь до сигналів, які вам подає організм. Цілком імовірно, що від "гаряченького" слід відмовитися, аби не мати проблем зі здоров'ям.

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Джерело: Med2
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