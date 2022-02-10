Науковці назвали 2 продукти, які допоможуть вам швидше заснути

Учені сходяться на думці, що оптимальна тривалість сну становить сім – вісім годин. Щоб швидко відійти до сну, організм має виробляти мелатонін. За це відповідає шишкоподібна залоза. Однак багато харчових звичок перешкоджають цьому процесу.

За словами експерта зі сну Розі Осмун, невеликі зміни у розпорядку дня, пов'язані з гігієною сну, допоможуть заснути за п'ять хвилин. Про це розповідає видання Medikforum.

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З'являється все більше доказів того, що дієта та харчування впливають як на якість, так і на тривалість сну. Наприклад, дані показують, що раціон, в якому мало клітковини, а акцент робиться на насичені жири та цукор, найменше сприяє здоровому сну.

Вживання складних вуглеводів приблизно за чотири години до сну може скоротити час, необхідний для засипання, тому постарайтеся включити у свою вечерю корисні вуглеводи, – зазначає Осмун. – Надмірно солона, жирна або гостра їжа може викликати кислотний рефлюкс та печію, тому не їжте її пізно ввечері.

Дослідження показують, що вживання продуктів з високим вмістом натрію може сприяти порушенням сну через підвищення артеріального тиску та затримку рідини. Це може призвести до частих пробуджень протягом ночі, що спровокує втому вранці.

"Натомість вибирайте фрукти та овочі, що сприяють сну, такі як вишня або банани", – додає Осмун.

Клівлендська клініка пояснює, що вишня – один із найкращих стимуляторів сну. Фактично, дослідження показали, що ягода може збільшити час сну та загальну його якість. У вишні також є вітамін А, вітамін С і магній, що робить її хорошим варіантом для включення до свого раціону. У висновках, опублікованих в American Journal of Therapeutics, йдеться, що зменшення запалення після вживання вишні може частково відповідати за покращення сну.

Так само банани багаті корисними для сну поживними речовинами, такими як магній, триптофан, вітамін B6, вуглеводи та калій. Попередні дослідження встановили зв'язок між низьким рівнем магнію та коротшим сном.

Тож можете сміливо їсти трішки вишень і один банан перед сном. Такий перекус дозволить не лише почуватися ситими, а й позитивно вплине на ваш відпочинок уночі.

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