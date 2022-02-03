Медики розповіли, чому спати у шкарпетках – погана ідея

Існує ідея, що спати в шкарпетках, а особливо взимку, корисно. Але експерти назвали декілька причин, чому цього краще не робити.

Кожен з нас спить по-різному і в кожного свої звички, є й такі люди, які вважають за краще спати в шкарпетках, не підозрюючи, що цього не можна робити. Залишати шкарпетки на ногах під час сну доволі шкідливо, пише wockhardthospitals.

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Питання гігієни. Носіння шкарпеток під час сну може збільшити ризик грибкових інфекцій через скупчення вологи у складках шкіри та впливу тепла.

Може підвищитися температура. Фахівці вважають, що під час сну шкарпетки можуть спричинити перегрів та підвищити температуру тіла. Це негативно впливає на стан внутрішніх органів.

Неспокійний сон. Шкарпетки, які здавлюють шкіру, можуть впливати на нервову систему людини і створювати напругу, дискомфорт і все це заважатиме спати. Експерти радять для швидкого та комфортного засинання навпаки – висовувати ноги з-під ковдри.

Чому не варто спати у шкарпетках

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