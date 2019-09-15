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Серіал Кріпосна Х-фактор

Науковці навчили гризунів грати у хованки

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Науковці навчили гризунів грати у хованки - фото 1

Нейровчений з Університету імені Гумбольдтом в Берліні Міхаель Брехт вирішив навчити лабораторних щурів грати в хованки, надивившись відео на ютубі, де господарі граються з вихованцями. До експерименту приєдналася і його студентка Анніка Рейнхольд.

Спочатку шістьох дорослих щурів навчили орієнтуватися в кімнаті, де розставили коробки і перегородки, за якими можна було сховатися. Поведінку тварин підкріплювали погладжуванням і лоскотом, Рейнхольд також направляла їх руками. Так щурів навчили ховатися.

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Через місяць дослідниця посадила гризунів у відкриту коробку, а сама пішла в іншу частину кімнати. Коли пацюки наближалися до неї, Рейнхольд їх гладила і лоскотала та давала ласощі.

Щурів навчили грати у хованки - фото 355212
Щурів навчили грати у хованки

Всі 6 щурів навчилися шукати, 5 з них навчилися ховатися. За словами вчених, тварини змогли вникнути в правила гри і навіть виробили свої стратегії. Коли вони шукали Рейнхольд, то починали з тих місць, де вона вже ховалася. Коли потрібно було сховатися, щури шукали темні коробки, уникали прозорих, і намагалися не видавати звуків.

Учені зробили висновок, що пацюки відчули смак і грали вже не заради лоскоту і ласки, а просто так, для розваги.

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Джерело: theatlantic
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