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Науковці нагадали про користь сну без одягу
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Якщо ви досі спите у своїй улюбленій теплій піжамі, тоді ми йдемо до вас. Фахівці не втомлюються нагадувати, що сон без одягу (узагалі) має низку корисних властивостей. Ось кілька з них!
Сон у прохолодному приміщенні допомагає скинути зайві кілограми, адже обмін речовин в організмі прискорюється, щоб зберігати тепло. Крім того, такий сон знижує ризик розвитку діабету й інших метаболічних порушень.
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Згідно з даними міжнародного дослідження, проведеного Національним фондом сну у США, всі ці позитивні ефекти можна випробувати на собі, якщо спати оголеним. Щоб людина змогла заснути, температура її тіла повинна знизитися приблизно на пів градуса. Тоді мозок починає посилати сигнали кровоносним судинам. Вони, у свою чергу, розширюються та виділяють тепло.
Зараз все більше стає відомо про коричневий жир. На відміну від звичайного, коричневий жир допомагає спалювати калорії. Такого жиру багато у дітей. Він потрібен їм, щоб підтримувати тіло в теплі. Дослідження показали, що коричневий жир є і у дорослих. Деякі види діяльності підвищують активність цього жиру, в тому числі, сон у прохолодній кімнаті.
Крім того, сон без одягу позитивно впливає на якість романтичних стосунків. Нещодавно в Британії було проведено опитування, в якому взяла участь 1000 осіб. Дослідження показало, що 57% людей, які спали голими, щасливіші у стосунках у порівнянні з 48% учасників, які одягали піжами, 43% власників нічних сорочок і 38% людей, що спали в комбінезонах для сну.
Тепер ви знаєте кілька вагомих причин скинути з себе усе зайве перед сном ;)
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