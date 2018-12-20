Науковці назвали ознаку того, що вона вас хоче

Нещодавно науковці провели дослідження, під час якого з'ясували, як жіночий голос пов'язаний із сексуальним бажанням.

Дослідники вважають, що прекрасна половина людства на несвідомому рівні змагається за увагу чоловіків. Один із несподіваних проявів такої тенденції – хриплий голос у жінок. На думку фахівців, він свідчить про сексуальне бажання.

І ще: Невже це правда: заради чого українці нехтують сексом

Якщо жінка звертається до чоловіка хриплуватим і низьким голосом, то це свідчить про те, що вона проявляє сексуальний інтерес. Таким способом жінки прагнуть виділитися серед інших жінок. Якщо поблизу немає конкуренток, голос не змінюється.

Тембр голосу може свідчити про сексуальне бажання / Power of Positivity

Також дослідники виявили ще один цікавий факт: якщо жінка хоче побудувати стосунки з чоловіком, який серед прекрасної половини людства має популярність, її голос стає вищим.

Учені також додали, що високий жіночий голос свідчить про репродуктивні функції жінки, а хрипкий – про сексуальний інтерес і бажання лідерства.

Така тенденція проявляється на рівні підсвідомості. Адже за статистикою жінки більш скуті у прояві емоцій і своїх побажань у порівнянні з чоловіками. Проведене дослідження допоможе чоловікам краще розуміти жінок і їх бажання.

Приховані сигнали можуть розповісти про людину досить багато, і тембр голосу – один зі способів краще зрозуміти прекрасну половину людства.

Читайте також: Названа тривалість сексу у молодих батьків