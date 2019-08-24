Натуральні засоби для волосся, які змінять ваше життя назавжди

Навіть якщо ви не надто довіряєте натуральній та саморобній косметиці, ці засоби заслужать вашу довіру. Неодмінно скористайтеся цими порадами, щоб ваше волосся було гарним і здоровим.

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Безбарвна хна

Такий порошок отримують шляхом подрібнення сухих стебел рослини Лавсонія. Маску із хни застосовують, як засіб для зміцнення, що доглядає за шкірою голови. Також є рецепти з хни для лікування лупи, профілактики випадіння волосся, блиску тощо.

Рецепт:

Хну залити гарячою водою, ретельно перемішати до однорідної консистенції й дати охолонути. Помити волосся шампунем один раз, трохи висушити їх, рівномірно нанести хну на шкіру голову, розподілити маску на 5-10 см від коренів. Не варто наносити засіб до кінчиків волосся і використовувати тим, у кого дуже сухе або знебарвлене волосся, адже хна висушить їх остаточно. Тримати таку маску можна не більше 5-7 хвилин. Обов'язково спостерігайте за реакцією шкіри голови та волосся. Якщо не відчуваєте дискомфорту, то з часом можна збільшити тривалість використання маски. Потім потрібно просто змити хну теплою водою й ще раз промити волосся шампунем.

Соляний скраб

Морська сіль дрібного помелу відмінно очищує шкіру голови після масляних масок.

Рецепт:

Зробіть масляну маску. Після неї ретельно намочіть волосся, промийте шампунем один раз. Нанесіть сіль по проділах і помасажуйте шкіру. Змийте водою і ще раз помийте волосся шампунем.

Ополіскування травами

Таке полоскання – ідеальний тонік для волосся, яке сильно пошкоджується жорсткою водопровідною водою. Ополіскування травами це кінцевий етап миття волосся, відвар не потрібно змивати водою. Більшість трав продаються розфасованими в пакетики, як чай, тому заварювати їх легко і швидко. Найкраще використовувати листя кропиви, шавлію, ромашку (для світлого волосся). 250 мл відвару вистачить на будь-яку довжину волосся.

Рецепт:

Залийте трави склянкою гарячої води, дайте відвару охолонути. Вимийте волосся, застосуйте маски/бальзами, все змийте і в завершенні обполосніть волосся травами.

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