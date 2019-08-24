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Натуральні засоби для волосся, які змінять ваше життя назавжди
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Навіть якщо ви не надто довіряєте натуральній та саморобній косметиці, ці засоби заслужать вашу довіру. Неодмінно скористайтеся цими порадами, щоб ваше волосся було гарним і здоровим.
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Безбарвна хна
Такий порошок отримують шляхом подрібнення сухих стебел рослини Лавсонія. Маску із хни застосовують, як засіб для зміцнення, що доглядає за шкірою голови. Також є рецепти з хни для лікування лупи, профілактики випадіння волосся, блиску тощо.
Рецепт:
Хну залити гарячою водою, ретельно перемішати до однорідної консистенції й дати охолонути. Помити волосся шампунем один раз, трохи висушити їх, рівномірно нанести хну на шкіру голову, розподілити маску на 5-10 см від коренів. Не варто наносити засіб до кінчиків волосся і використовувати тим, у кого дуже сухе або знебарвлене волосся, адже хна висушить їх остаточно. Тримати таку маску можна не більше 5-7 хвилин. Обов'язково спостерігайте за реакцією шкіри голови та волосся. Якщо не відчуваєте дискомфорту, то з часом можна збільшити тривалість використання маски. Потім потрібно просто змити хну теплою водою й ще раз промити волосся шампунем.
Соляний скраб
Морська сіль дрібного помелу відмінно очищує шкіру голови після масляних масок.
Рецепт:
Зробіть масляну маску. Після неї ретельно намочіть волосся, промийте шампунем один раз. Нанесіть сіль по проділах і помасажуйте шкіру. Змийте водою і ще раз помийте волосся шампунем.
Ополіскування травами
Таке полоскання – ідеальний тонік для волосся, яке сильно пошкоджується жорсткою водопровідною водою. Ополіскування травами це кінцевий етап миття волосся, відвар не потрібно змивати водою. Більшість трав продаються розфасованими в пакетики, як чай, тому заварювати їх легко і швидко. Найкраще використовувати листя кропиви, шавлію, ромашку (для світлого волосся). 250 мл відвару вистачить на будь-яку довжину волосся.
Рецепт:
Залийте трави склянкою гарячої води, дайте відвару охолонути. Вимийте волосся, застосуйте маски/бальзами, все змийте і в завершенні обполосніть волосся травами.
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